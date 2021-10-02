خالد الجابر.. لهذا السبب اخترت شعار “الصعود إلى الطاسيلي”

هو شخص فضّل الترحال عبر مختلف دول العالم، على أن يكمل بمهنته كمهندس شبكات إعلام آلي، وهو من جنسية قطرية. وأحب خالد الجابر الترحال منذ طفولته، حيث اختار الدراجة النارية كوسيلة نقل خلال مراحل سفرياته.

وحسب ما أسرده خالد الجابر، فإن الترحال كان شغفه منذ الطفولة بسبب الكتب التي كان يقرؤها. ولم يكن أبدا –يضيف المتحدث للنهار- يفكر في الوسيلة التي سيقتنيها من أجل رحلاته.

وأشار المتحدث، الذي وصل الى الجزائر يوم الخميس، في رحلة استكشاف، أن الرحالة يعاني من موضوع التمويل. وقال خالد الجابر، انه يمول رحلاته بنفسه لتجنب، التقيد من قبل الممولين الذي يضعون شروطهم.

وقال، الرحالة، في سياق متصل، إن هناك من يظن أن الترحال والسياحة هي فقط ترويج لما هو جميل. لكن الحقيقة –يضيف جابر- الترحال يواجهه مخاطر وتحديات ومغامرات كثيرة وخطيرة.

وحل، المؤثر والرحالة القطري، خالد الجابر، بالجزائر، يوم الخميس، حسب ما أفادت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية. ويعتزم الرحالة القطري، خالد جابر، القيام برحلة عبر التراب الوطني، أسماها بـ “الصعود إلى الطاسيلي”، باستخدام دراجته النارية.

وتستغرق مدة رحلته، 3 أشهر، من خلال زيارة 30 ولاية، على غرار الجزائر العاصمة وبجاية، سطيف. وتجدر الإشارة أن الجزائر اختيرت كأحسن وجهة لسياحة المغامرات للعقد القادم، يضيف المصدر.

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لماذا اختار خالد الجابر شعار “الصعود إلى طاسيلي”؟

كشف، الرحالة خالد الجابر خلال استضافته بقناة النهار، عن سبب اختيارته لشعار ” الصعود إلى طاسيلي” خلال رحلته الى الجزائر. وقال الرحالة، إن حبه للجزائر كان منذ الطفولة، بشغفه لرؤية الصحراء وتمنراست وجانت والساحل أيضا. مشيرا إلى أنهن لم يشعر من بين 84 بلد زاره بترحاب أكثر من الجزائريين وكأنه واجب وطني في الجزائر.

وأوضح، الجابر، أن في عمر 7 سنوات، سرق كتاب من شقيقه الأكبر اسمه “الذين هبطوا من السماء” للكاتب أنيس المنصور. وتابع المتحدث، أن أخاه كان يمنعه من قراءة الكتاب لسبب يجهله.

“تصفحت الكتاب واكتشفت من خلاله ان هناك حضارات متطورة أكثر من اليوم، وضرب أمثلة كثيرة عن “طاسيلي” –يقول الجابر-. وتابع “كلمة طاسيلي ذكرت في هذا الكتاب أكثر من 20 مرة، من رسومات وصور لكهوف تبرز حضارة متطورة بكثير.

وأشار الرحالة القطري، إلى فضوله جعله يزور الجزائر من كل جوانبها، على غرار الساحل الصحراء، جبال طاسيلي. و”الهاشتاغ الذي أطلقته كان رمزا لحلم طفولته” يضيف المتحدث.

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خالد الجابر وانبهاره بالمطبخ الجزائري

يقول خالد الجابر أن حبه للجزائر وأكلاتها كان قبل زيارته لها، حيث سمحت له الفرصة أن تذوق الأطباق الجزائرية. وأوضح المتحدث، أنه عند زيارته باريس لأجل مقابلة، قامت الإعلامية نوال القاضي بأخذه إلى أحد المطاعم الشعبية في باريس.

وانبهر الجابر، من الكم الهائل للأكلات التقليدية على غرار الشخشوخة، المحاجب، والقرنطيطة وحلويات البقلاوة. مضيفا انه طالب آنذاك الجالية القطرية، بفتح محلات للأكلات الجزائرية، فتفاجأ بأحد الأشخاص الذي لبى طلبه.

وأضاف الرحالة، أن من بين المحاور الرئيسية خلال تواجده في الجزائر هو الأكل والموسيقى والأزياء التقليدية. متمنيا أن يلبس زي تقليدي لكل ولاية في الجزائر.

لدى العرب تفكير سلبي عن السياحة

أشار الرحالة القطري، إلى أن العرب يمتازون بنوع من السلبية في تفكيرهم حول السياحة والترحال. وقال خالد الجابر، إن ثقافة السياحة عند العرب تقتصر في فندق 5 نجوم وزيارة أوروبا. مردفا، أن السياحة تحتاج لدراستها في الجامعات.

وعن التعامل عند زيارته للدول، أوضح، الجابر، أن اللغة ليست عائقا في السياحة. وإنما يكفي تعبر عما تريد اقتناؤه أو أكله بالإشارات.

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