خالد بونجمة: “أطراف فبركت ملف ضد أنيس رحماني.. ولن أسامحهم”

كشف خالد بونجمة الرئيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، أن أطرافا قامت بفبركة ملف رئيس المدير العام لمجمع النهار أنيس رحماني.

وقال بونجمة اليوم الإثنين، خلال إلقائه كلمة بمناسبة الإحتفال بذكرى اندلاع ثورة أول نوفمبر: ” انا كخالد بونجمة، وأقولها أمام الشعب الجزائري وأمام 40 مليون..”.

وأضاف: “كانت المعركة بيني وبين أنيس رحماني ولكن أطراف من قامت بفبركة ملفه، مانلوموش الناس راح نموتو.. كانت مفبركة لضرب إستقرار البلاد ومانبقاوش نتلاعبو ولن أسامحه”.

تصريح بونجمة، يأتي لتأكيد ما قاله مدير مجمع “النهار” مؤخرا، أن كل ما يشاع حول والد المرحوم الحاج سليمان مقدم، تلفيق من قبل جهاز المخابرات السابق، من أجل تشويه صورته.