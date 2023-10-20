خام البرنت يتجاوز 92 دولارا

إرتفعت أسعار النفط، واحدا بالمئة. حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر المقبل 88 سنتا، مسجّلة 92.38 دولارا للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر المقبل التي ينقضي أجلها غدا الجمعة 1.05 دولار أو 1.2 بالمئة، إلى 89.37 دولارا للبرميل.

وعند أدنى مستوياتهما خلال الجلسة، إنخفض كلا الخامين القياسيين أكثر من دولار للبرميل.

وتسبّب إصدار الولايات المتحدة ترخيصا لمدة ستة أشهر يسمح بمعاملات في قطاع الطاقة بفنزويلا، في الحدّ من المكاسب.