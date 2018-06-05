خام برنت يرتفع إلى 75.53 دولار للبرميل

إرتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ربما تنخفض.

لكن زيادة الإنتاج الأمريكي والمخاوف من أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” تواصل الضغط على معنويات المستثمرين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا بما يعادل 0.33 بالمائة إلى 75.53 دولار للبرميل.

بعد أن إنخفضت اثنين بالمئة إلى 75.29 دولار عند التسوية يوم أمس الإثنين.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.68 بالمئة إلى 65.19 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط في فيينا يوم جوان لإتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المنظمة وعدد من المنتجين خارجها.

بما في ذلك روسيا، سيزيدون الإنتاج لتهدئة المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات من إيران وفنزويلا.

وفي مطلع الأسبوع إتفق وزراء نفط عرب من “أوبك” وخارجها على الحاجة إلى استمرار التعاون لتحقيق التوازن في الإمدادات العالمية.

وتشهد إمدادات النفط العالمية شحا في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والتي بدأت في أوائل 2017.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم قد انخفضت نحو 2.5 مليون برميل.

لكن زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي تضع أيضا ضغوطا على أسعار النفط.