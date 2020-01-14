خبراء الحركة المرورية الإسبانية في زيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني

قامت مجموعة من الخبراء في الحركة المرورية الإسبانية بزيارة عمل إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن وفدا من الخبراء في الحركة المرورية الإسبانية حل أمس في زيارة عمل إلى الجزائر.

وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إستقبلت الوفد على مستوى مقر مديرية الأمن العمومي.

وأكد البيان أن الزيارة تدخل في إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الوقاية والأمن المروري.

وجمعت الزيارة كل من الإطارات مختصة من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وكذا مديرالمركز الوطني للوقاية عبر الطرق.