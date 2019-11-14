خبراء يحذرون: “الجزائر تتعرض لحرب إعلامية شرسة هدفها ضرب وحدة شعبها وجيشها”

حذر خبراء في الاتصال والمعلوماتية، وأساتذة جامعيون من تعرض الجزائر لحرب إعلامية شرسة، تهدف لضرب وحدة الشعب والجيش، وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

يأتي هذا خلال يوم دراسي، حول تأثير شبكات التواصل الإجتماعي على المجتمعات “الجزائر واقع ورهانات”، بفندق الرياض، بالعاصمة.

وأجمع الأساتذة أن الجزائر تتعرض الى حرب اعلامية شرسة من قنوات في الخارج ومن أطراف في الداخل.

وأفادوا أن هناك تحالف بين أطراف في الداخل لها مصالح ونية مبيتة، وأطراف خارجية، هدفها ضرب الوحدة الوطنية، في إطار مشروع تفكيك الدول في العالم العربي.

وتم التأكيد على أن هذه الجهات، هدفها تقسيم وضرب وحدة الشعب الجزائري، من خلال نشر الاحباط واليأس، وضرب مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

وأوضحوا أن إفساد العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، أضحى المادة الاعلامية المروجة في شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجزائر.

وأورد أن التضليل، أصبح يركز على القضايا الحساسة التي تشكل القاعدة المهمة للمواطن.

وقال الأساتذة الجامعيون إن “هناك شبكات استخباراتية تعمل ليلا ونهارا، عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتدمير الدول، عن طريق نشر المعلومات المغلوطة وخطاب اليأس”.

ومن هذا المنطلق، دعا الخبراء، المؤسسات إلى الانفتاح الشامل في توفير المعلومة في وقتها، لإحباط مخطط الإشاعة والمعلومات الكاذبة.