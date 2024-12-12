خبر سار لطلبة المعهد المتخصص للتكوين الخاص بموظفي الشؤون الدينية والأوقاف

اعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تسوية وضعية طلبة المعهد المتخصص للتكوين الخاص بموظفي القطاع بولاية الأغواط.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك أن طلبة المعهد المتخصص سيلتحقون بمقاعد التكوين ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة أن تسوية وضعية هؤلاء الطلبة جاء بعد المساعي الحثيثة والمثمرة لمصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وبتوجيه من وزير الشوون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، مع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي.