خبيب نورمحمدوف يتضامن مع عطال

تضامن نجم مصارعة الفنون القتالية مختلطة MMA المعتزل، خبيب نورمحمدوف، مع لاعب المنتخب الوطني يوسف عطال.

بعد صدور العقوبة بحق اللاعب من طرف الرابطة الفرنسية لكرة القدم، أمس الأربعاء، على خلفية تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

ونشر خبيب اليوم عبر ستوري حسابه على الأنستغرام، اليوم الخميس، صورة للاعب الخضر يوسف عطال.

وأضاف عليها تعليق ينتقد فيه حريات التعبير في فرنسا والتي كانت على النحو التالي:”هذه هي حرية التعبير في فرنسا” وأرفق العبارة بإيموجي التصفيق.

وللإشارة، عقوبة عطال تبدأ من 31 أكتوبر، وسيغيب على إثرها لسبع مباريات، أي أنه لن يلعب أي مباراة قبل كأس إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.