خبيرة: فيروس كورونا سيعود كل عام

كشفت رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا، آنا بوبوفا، إن فيروس كورونا المستجد، على الأغلب سيعود كل عام.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت الخبيرة، إن الفيروس سيصبح نشيطا بشكل خاص خلال الطقس البارد، في الخريف والشتاء.

وأوردت بوبوفا: “نرى أن الصفة الموسمية للمرض تبدو واضحة، انتشر في أوروبا خلال فترة البرد في نصف الكرة الشمالي، وكذلك انتشر، في فترة البرد في نصف الكرة الجنوبي”.

وأضافت الخبيرة: ” هذه سمة من سمات فيروسات الجهاز التنفسي ذات الصفة الموسمية الواضحة، وهذا يشير إلى أنه على الأرجح سيأتي كل عام، وسيكون نشطا في موسم البرد”.