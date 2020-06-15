خبير أمريكي: الموجة الثانية من كورونا بدأت

إعتبر خبير أمريكي، اليوم الإثنين، أن الموجة الثانية من إنتشار فيروس كورونا، قد بدأت في الولايات المتحدة.

وحذر الخبير المواطنين، من مخاطر هذه الموجة الثانية، وطالب القطاع الصحي بالإستعداد لها، حسب ما أوردته موقع “سكاي نيوز”.

وأورد الأستاذ في كلية الطب بجامعة فاندربيلت، بأمريكا، ويليام شافنر: “إن موجة ثانية من الفيروسات التاجية بدأت في الولايات المتحدة، ويحتاج الناس إلى البقاء حذرين”.

وأضاف الخبير: “البلاد أصبحت كلها تقريبا مفتوحة، لكن الكثير من الناس لا يحافظون على الإجراءات الصحية، لا سيما الإبقاء على مسافة كافية بينهم وبين الآخرين، فضلا عن عدم ارتداء الأقنعة”.

وعرفت بعض الولايات في أمريكا، ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي، خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتحصي أمريكا، أكثر من مليوني و160 ألف حالة إصابة بكورونا، ونحو 118 ألف وفاة، وتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات.