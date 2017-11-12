خبير اقتصادي: قانون المالية 2018 استمرار في زيادة الضرائب

قال الخبير الاقتصادي محفوظ كابوني، أن من بين محاور الأساسية لقانون المالية 2018 هو محاولة مواصلة زيادة الضرائب العادية

لأن المصدر الأساسي الذي كانت تعتمده الدولة للضريبة هو البترول.

وأضاف الخبير خلال استضافته في قناة النهار، أن ميزانية كبيرة خصصت لميزانية التجهيز

عرفت ارتفاع بـ2000 دينار مقارنة بـ2017 والتي خصصت للبنية التحتية التي بدورها ترفع نسبة التشغيل.

مؤكدا، ان قانون المالية بالرغم من المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر نتيجة تدهور أسعار البترول

إلا أنها حافظت على الدعم الذي تقدمه للشعب الجزائري.