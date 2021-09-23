خبير بريطاني: كورونا سيصبح شبيها بنزلات البرد بحلول الربيع

توقع البروفيسور جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، في بريطانيا، إن كوفيد-19 سيصبح شبيها بنزلات البرد بحلول الربيع المقبل.

موضحا إنه سيتم تعزيز مناعة الناس ضد الفيروس من خلال اللقاحات والتعرض للوباء.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال الخبير، إن بريطانيا “تجاوزت الأسوأ ويجب أن تكون الأمور على ما يرام بمجرد انتهاء فصل الشتاء”.

مشيرا إلى أن “هناك احتمال الإصابة بالفيروس حتى لدى الأشخاص المطعمين”.

وأضاف الخبير: “عدد حالات الإصابة مرتفع جدا ولكن أولئك الذين حصلوا على جرعتي اللقاح أو الذين أصيبوا سابقا بالفيروس ستكون لديهم مناعة”.

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