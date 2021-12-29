خبير بريطاني يتنبأ بموعد إنتهاء قيود كورونا

توقع خبير طبي بريطاني بالموعد المتوقع لإنتهاء قيود فيروس كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها. وقال أن العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا يجب إلغاؤه في المستقبل القريب ويجب أن تستمر الحياة كالمعتاد.

وتنبأ الخبير “بول هانتر”، أستاذ الطب بجامعة إيست أنجليا الصحي، إنتهاء قيود كورونا والعودة للحياة الطبيعية ما قبل الوباء ستعود بحلول شهر أفريل المقبل.

كما صرح أن الوباء سيضعف ويصبح مجرد سبب آخر لنزلات البرد. مشيرا إلى أن الفيروس لن يسبب قلقا بحلول أفريل 2022.

وقال أنه يتعين علينا السماح للأشخاص الذين تكون نتائج كوفيد-19 إيجابية لديهم بممارسة حياتهم الطبيعية كما يفعلون مع أي نزلة برد أخرى.

وفي حين أن أوميكرون معد أكثر بكثير من متحور دلتا، فإن السلالة الطافرة الأحدث أكثر اعتدالا. ومع خطر دخول المستشفى بنسبة 50-70% أقل من دلتا حتى الآن. وعليه فإن المتحور أوميكرون يسد النظام الصحي بشكل أقل.

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إرتفعت إلى 282 مليونا و840 ألفا و785 حالة.

وحسبما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء، فإن إجمالي الوفيات عالميا جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم إرتفع إلى 5 ملايين و414 ألفا و686 حالة.

وأشار المصدر، إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم. والتي بلغت أكثر من 53 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية. تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 820 ألفا و870 حالة. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 618 ألفا و978 وفاة. ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات بـ 480 ألفا و592 حالة.