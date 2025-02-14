خبير زلازل أمريكي يقدّم ندوة علمية في الجزائر

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية “CRAAG”، عن تنظيم ندوة علمية مميزة يقدمها البروفيسور جيمس مكالبين، أحد رواد علم الزلازل القديمة.

وحسب بيان لذات الهيئة، ستحمل الندوة والتي سيتم تنظيمها يوم الأحد القادم، عنوان: “علم الزلازل القديمة: كيف بدأ هذا العلم وكيف يُستخدم اليوم؟”.

وسيتم بث الندوة، على المباشر، عبر الأنترنت، يوم الأحد، على الساعة الثانية زوالا.

وتُعد هذه الندوة فرصة فريدة للاستماع إلى أحد أبرز الخبراء في مجال الزلازل القديمة وتقييم المخاطر الزلزالية.

حيث سيستعرض البروفيسور مكالبين التطور التاريخي لهذا المجال وأهم تطبيقاته الحديثة في الدراسات الزلزالية والتكتونية.

والبروفيسور جيمس مكالبين، هو أحد أبرز العلماء في مجال جيولوجيا الزلازل، وصاحب كتاب Paleoseismology. المرجع الأساسي في هذا التخصص.

ويتمتع البروفيسور، بخبرة طويلة في الأبحاث والتقييم الزلزالي على مستوى العالم. مما يجعل هذه الندوة فرصة استثنائية للتعلم من خبير عالمي.

وسيكون البث المباشر للندوة، على صفحة CRAAG الرسمية على فيسبوك، وصفحة GeoLearn Hub على فيسبوك. وعلى قناة يوتيوب Geohazards Community .