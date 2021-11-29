خبير مصري: الاتفاق بين المخزن والكيان الصهيوني سيحوّل المغرب منطقة نشاط للموساد

اعتبر الخبير والمحلل في الشؤون العسكرية بمصر اللواء سمير راغب.أن الاتفاق العسكري بين الكيان الصهيوني والمغرب، سيجعل المخزن المغربي محطة رئيسة لنشاط الاستخبارات الصهيونية.

وقال اللواء راغب في تصريح لموقع روسيا اليوم أن “العلاقات المغربية الصهيونية تجاوزت كافة الحدود المسبوقة والمتعارف عليها.

كما لم تشهدها علاقات دول السلام البارد التي خاضت صراع عسكري مع الكيان الصهيوني تطلب اتفاقيات سلام لإنهائه، أو دول التطبيع مع الكيان الصهيوني سواء بشكل معلن أو بشكل سري.

وأضاف: “الإتفاقية المعلنة لا تحتاج لتحليل معمق، فهي تعني أن يصبح المغرب محطة رئيسية لنشاط أجهزة مخابرات الموساد.

بالاضافة إلى مركزا للخبراء والمستشارين من جيش الكيان الصهوني وتأهيل للقادة والضباط عن طريق مدربين صهاينة في المغرب و الكيان الصهيوني، وسوقا لبيع الأسلحة والذخائر بالأصالة وبالوكالة.

وأشار إلى أنه “من الوهم أن يتخيل نظام أن هناك منافع من علاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية لدولة عربية مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف قائلا: “أول الخسائر هو اصطفاف الشارع العربي ضد هذه الخطوة من ناحية و لدعم الجزائر المقاوم من ناحية أخرى.”

بالمقابل كذلك الحرج الذي سوف يحدث للدول العربية الصديقة للمغرب، نتيجة هذا التحول في ثوابت العلاقات الإقليمية.

يعلن توقيعه مذكرة تفاهم دفاعية مع المخزن