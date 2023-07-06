خدمات مجانية.. ألمانيا تفتح أبوابها للطلاب الدوليين

يوفر Expatrio، للطلاب الدوليين المتجهين إلى ألمانيا فرصة لفتح حساب محظور دون أي تكلفة. مما يوفر ما يصل إلى 109 يورو.

هذا الحساب المسمى أيضا Sperrkonto هو نوع من الحسابات المصرفية. التي يجب على طالب التأشيرة أن يودع فيها مبلغًا ثابتًا من المال لتقديم دليل على أن لديه الوسائل الكافية لدعم نفسه أثناء إقامته في ألمانيا.

ويقول تقرير حديث صادر عن موقع Studying-in-Germany.org أنه إلى جانب الحساب المحظور. تقدم Expatrio للطلاب الدوليين الذين يخططون للدراسة في الجامعات الألمانية تأمينًا واردًا مجانيًا. وخدمات أخرى حتى يتمكنوا من تأمين تأشيرات الطلاب الخاصة بهم.

وتشير نفس الملاحظات إلى أن العرض ساري المفعول حتى نهاية شهر جويلية. مما يعني أن أولئك الذين يخططون للانتقال إلى ألمانيا للدراسات يجب أن يكونوا سريعًا. ويستفيدون من الصفقة الخاصة المعروفة باسم حزمة القيمة.

عند التقدم لفتح حساب محظور مع Expatrio، عادةً ما يتم دفع 49 يورو من الطلاب الدوليين لإعداده. ورسوم شهرية قدرها 5 يورو (60 يورو سنويًا).

ويقول إعلان مقدم الخدمة المنشور على موقعه على الإنترنت: “لن تتلقى استردادًا نقديًا بقيمة 49 يورو فقط. بعد تنشيط التأمين الصحي الخاص بك. بل ستتلقى أيضًا استردادًا نقديًا لرسوم الخدمة الشهرية البالغة 5 يورو (حتى 109 يورو في المجموع)”.

بعد التقديم لفتح حساب مغلق ، سيحصل الطلاب على استرداد نقدي على جميع الرسوم بمجرد تنشيط حسابهم والتأمين الصحي.

يجب أن تمتثل الحسابات المحظورة لقواعد قانون الإقامة الألماني (Aufenthaltsgesetz). حيث لا تتم الموافقة على جميع الحسابات من قبل السلطات المحلية في ألمانيا. يعمل Expatrio مع شركاء موثوق بهم في الصناعة المصرفية ، مثل Aion Bank.