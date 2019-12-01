خرجات المترشحين في اليوم الـ15 من الحملة الانتخابية

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خرجات المترشحين في اليوم الـ15 من الحملة الانتخابية
بقلم أسماء.ع

يستمر المترشحون لرئاسيات 12 ديسمبر القادم في خرجاتهم عبر الولايات في إطار الحملة الانتخابية لليوم الخامس عشر على التوالي.

وسينظم عبد المجيد تبون، تجمعا شعبيا في ولاية ورقلة بحدود الساعة 11:00 سا.

وسيكون المترشح عز الدين ميهوبي، 3 تجمعات شعبية بولايات معسكر 10:00 سا وتيارت 13:30 سا، وتيسمسيلت 15:00 سا.

بالإضافة إلى نشاطات جوارية ولقاءات مع المجتمع المدني في ولاية الجلفة.

وسينشط المترشح عبد القادر بن قرينة، 3 تجمعات شعبية بولايات بسكرة 10:00 سا، والوادي 11:30 سا، وتقرت 14:00 سا.

وسيكون المترشح عبد العزيز بلعيد على موعد مع المواطنين، في بسكرة هو الآخر على الساعة 15:00 سا.

أما المترشح علي بن فليس، فسينظم تجمعين بكل من سطيف في حدود الساعة 10:00سا وجيجل 14:00 سا.


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