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خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء قصف الإحتلال

بقلم ط.خير الدين
خروج بنك الدم بغزة عن الخدمة جراء قصف الإحتلال
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن خروج جمعية بنك الدم عن الخدمة جراء القصف الصهيوني.

وكشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، امس، ان ساعات محدودة تفصل عن توقف الخدمات بشكل كامل في مستشفيات  قطاع غزة.

وذلك  بالرغم من كل الاجراءات الاحترازية والاضطرارية التي قامت بها ادارات مستشفيات غزة والشمال ولكن كل هذه المحاولات وصلت لطريق مسدود.

وحمل المكتب الحكومي في غزة، مسؤولية توقف المشافي وإخراجها عن الخدمة لكل المؤسسات الدولية التي ترى وتسمع وتعلم يقينا تداعيات هذا الامر.

كما انها تعلم ما يعنيه توقف المنظومة الصحية عن العمل على حياة المرضى وعلى حياة الجرحى بل وعلى حياة كل انسان داخل مناطق غزة والشمال تحديدا.

وأضاف ذات المصدر، ان قرابة 900,0000 مواطن يتواجدون في مناطق غزة والشمال سيصبحون دون عناية طبية ودون اي منظومة صحية يمكن ان تقدم لهم خدماتها او خدمات العناية الطبية.

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