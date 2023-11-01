 خروج قرابة 500 فلسطيني حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح  

ستقبل مصر اليوم السبت عبر معبر رفح 500 فلسطيني حاملي الجنسيات المزدوجة خرجوا من غزة حسب ما اكده مصدر امني مصري.

وحسب روسيا اليوم نقلا عن مصدر أمني مصري ستستقبل قرابة 500 فلسطيني حاملي الجنسيات المزدوجة عبر معبر رفح.

وتم التوصل إلى إتفاق لإجلاء مايصل إلى 500 شخص قطاع غزة حيث شهد صبيحة اليوم معبر رفح إنتظار 200 شخص مغادرة القطاع عبر العبر.

وجاء هذا الإتفاق تضيف روسيا اليوم مغادرة حاملي الجنسيات المزدوجة بوساطة قطرية.

كما أكدت روسبا اليوم ان قطر توسطت بين مصر والإحتلال الصهيوني مع حركة المقاومة بالتنسبق مع أمريكا. أين سيتم السماح السماح لحاملي جوزات السفر المزدوجة وبعض المصابين بإصابات خطيرة .