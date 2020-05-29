خريطة إصابات كورونا عبر ولايات الوطن

سجلت اليوم الخميس وزارة الصحة 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.
وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9134 حالة مؤكدة بالفيروس.
في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 638 حالة وفاة.
بينما تماثلت 145 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5422 حالة.
كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة 1138
الجزائر 1040
وهران 598
سطيف 565
قسنطينة 443
عين الدفلى 394
تيبازة 329
بجاية 281
تلمسان 273
ورڨلة 255
برج بوعريريج 227
المدية 210
عنابة 184
أم البواقي 183
تيارت 173
بشار 163
باتنة 153
تيزي وزو 152
الجلفة 152
المسيلة 150
معسكر 134
خنشلة 130
سكيكدة 129
بسكرة 126
بومرداس 126
أدرار 123
عين تموشنت 101
الوادي 98
غرداية 97
الأغواط 93
البويرة 84
تيسمسيلت 80
سيدي بلعباس 79
الشلف 72
مستغانم 68
سوق اهراس 67
تبسة 67
ميلة 61
جيجل 59
نعامة 59
ڨالمة 58
غليزان 47
البيض 42
الطارف 30
تندوف 14
سعيدة 10
إليزي 7
تمنراست 5
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