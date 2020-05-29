خريطة إصابات كورونا عبر ولايات الوطن

سجلت اليوم الخميس وزارة الصحة 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 9134 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 638 حالة وفاة.

بينما تماثلت 145 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 5422 حالة.

كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 34 شخصا بالعناية المركزة.

وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:

البليدة 1138

الجزائر 1040

وهران 598

سطيف 565

قسنطينة 443

عين الدفلى 394

تيبازة 329

بجاية 281

تلمسان 273

ورڨلة 255

برج بوعريريج 227

المدية 210

عنابة 184

أم البواقي 183

تيارت 173

بشار 163

باتنة 153

تيزي وزو 152

الجلفة 152

المسيلة 150

معسكر 134

خنشلة 130

سكيكدة 129

بسكرة 126

بومرداس 126

أدرار 123

عين تموشنت 101

الوادي 98

غرداية 97

الأغواط 93

البويرة 84

تيسمسيلت 80

سيدي بلعباس 79

الشلف 72

مستغانم 68

سوق اهراس 67

تبسة 67

ميلة 61

جيجل 59

نعامة 59

ڨالمة 58

غليزان 47

البيض 42

الطارف 30

تندوف 14

سعيدة 10

إليزي 7

تمنراست 5