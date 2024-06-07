خزروني: “سنخوض الداربي أمام بلوزداد من دون أي حافز”

أكد المنسق العام لفريق مولودية الجزائر، محمد خزروني، بأن ناديه سيلعب الداربي المقرر اليوم الجمعة، أمام الجار شباب بلوزداد، من دون أي حافز.

ويلتقي العميد، الذي حسم تتويجه بلقب البطولة، مساء اليوم الجمعة، بالوصيف شباب بلوزداد، على ملعب “نيلسون مانديلا” في قمة الجولة 28 من البطولة.

وعن الداربي قال خزروني: “توّجنا بالبطولة قبل نهاية الموسم. ولن يكون هناك أي حافز في الداربي، عكس اللقاءات السابقة، لا يجب أن نكذب على الناس”.

وواصل ذات المتحدث: “عكس شباب بلوزداد، الذي سيكون أكثر عزيمة. لأنه يحتاج لنقاط المباراة، ولكن نحن محترفون وحضرنا جيدا للمباراة من أجل تقديم أداء جيد وإسعاد شعبنا”.

وبحديثه عن الأنصار، تأسف خزروني، في تصريحات إذاعية اليوم الجمعة. عن غياب الشناوة، مضيفا: “حقيقة، كنا نتمنى أن يحضر جمهورنا، لأننا سنواجه فريقا سنلتقي به في نهائي الكأس”.

قبل أن يستنكر برمجة اللقاء المقرر انطلاقه عند الساعة 16:45، وختم خزروني: “الداربي سيلعب في نيلسون مانديلا، ومع الحرارة المسجلة، كان بالإمكان برمجة اللقاء ليلا، تحت الأضواء الكاشفة، لنعطي صورة جيدة عن اللقاء”.