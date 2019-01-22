خزناجي: رقمنة أرشيف جميع المحافظات العقارية

قال المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي، إنه سيتم قريبا رقمنة كل الأرشيف الموجود على مستوى جميع المحافظات العقارية للوطن.

جاء هذا خلال جلسة إستماع للجنة المالية والميزانية لدى المجلس الشعبي الوطني.

مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نظام معلوماتي عصري هدفه التأمين والحفاظ على الحقوق المشهرة بطريقة فعالة.

مضيفا أنه بعد إجراء المحافظات العقارية ببعثات إستعلام إلى مصالح الحفظ العقاري لولايات بومرداس، باتنة، بسكرة، البليدة، وهران و تلمسان.

قد تم في الآونة الأخيرة إبرام صفقة لاقتناء 300 جهاز سكانير مهني لرقمنة الوثائق، و45 سكانير آخر لرقمنة السجلات.

و 1200 جهاز إعلام آلي مع 300 طابعة للتكفل بعملية رقمنة أرشيف كل المحافظات العقارية، وسيتم إستلام هذه الأجهزة قريبا.

وأكد خزناجي، أن عملية رقمنة أرشيف المحافظات العقارية تعد الخطوة الثالثة من المرحلة الأولى لبرنامج عصرنة أنشطة الحفظ العقاري.

أما الخطوة الثانية فتتعلق بإدخال المعلومات الخاصة بالملكيات وتوابعها، وقد بلغت نسبة إنجازها حوالي 93 بالمائة.