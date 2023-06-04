خزينة اتحاد العاصمة تنتعش بـ 2 مليون دولار

ضمن فريق اتحاد العاصمة، الحصول على منحة مالية معتبرة بقيمة 2 مليون دولار، بعد تتويجه التاريخي، أمس السبت، بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قد قرر خلال نسخة كأس الـ”كاف”. التي توّج بلقبها ممثل الجزائر، رفع قيمة الجوائز الخاصة، بالبطل والوصيف وأيضا للفرق المتأهلة إلى الدورين ربع ونصف النهائي. بنسبة 30%.

وعليه فإن الاتحاد سيستفيد من 2 مليون دولار، بدلا من 1.5 مليون دولار. مثلما كان عليه الأمر في النسخ السابقة.