خزينة بلوزداد والكناري تنتعش بحوالي 10 ملايير سنتيم

ضمن ممثلا الجزائر في منافسة رابطة أبطال إفريقيا، شباب بوزداد وشبيبة القبائل، منحة معتبرة مقدمة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ببلوغهما ربع نهائي أغلى المنافسات القارية.

وسيستفيد الشباب والشبيبة من مبلغ قيمته 650 ألف دولار، ما يعادل حوالي 10 ملايين سنتيم، بعد تأهلهما إلى ربع نهائي “الشامبينز ليغ.

ويبقى الرقم مرشحا للارتفاع في حال تواصلت مغامرة ممثلا الجزائر. حيث ستنال الأندية المشاركة في نصف النهائي مبلغ 870 ألف دولار. فيما يستفيد منشط النهائي من 1.25 مليون دولار. مقابل 2.5 مليون لدولار، للمتوج باللقب.