خسائر بالملايين.. أصحاب السفن في إسبانيا يناشدون حكومتهم إعادة ترتيب العلاقات مع الجزائر

ناشدت جمعية مالكي السفن في ريبيرا حكومة إسبانيا لوضع كل جهودها. من أجل إعادة كاملة للعلاقات التجارية التي كانت تحميها معاهدة الصداقة بين الجزائر وإسبانيا.

وكان لاتفاقية التعاون السياسي والتجاري الموقعة بين مدريد والجزائر عام 2002 أهمية كبيرة لصفقات صيد الأسماك في ريبيري.

منذ ذلك الحين، أقامت الشركات المحلية المرتبطة بهذا القطاع علاقات تجارية مهمة مع الشركات في ذلك الجزائر. بسبب الفوائد المتعددة التي تنطوي عليها معاملات الأسماك الطازجة والمجمدة على حد سواء.

ويشير مالكو السفن في ريبيرا إلى أن الحقيقة الملموسة هي أن صادرات الأسماك إلى الجزائر توقفت عمليا.

وقالت إن مقاطعة الجزائر تخلف خسائر بآلاف اليوروهات في قطاع الصيد البحري

لإظهار أهمية الاتفاقيات التجارية بين شركات ميناء ريبيرا والشركات الجزائرية. أشارت جمعية مالكي السفن عن تصدير كميات حوالي 150 طن أسبوعيا من الأسماك نحو الجزائر.

وقالت إن شركات بناء السفن أو شركات التسويق تعيش أياما حرجة جراء تعليق المعاهدة بين الجزائر وإسبانيا. ومن ثم، فإنهم يحثون حكومتهم على تحسين العلاقات مع الجزائر.

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