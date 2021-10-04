خسائر بالمليارات.. وموظفو “فيسبوك” لا يستطيعون دخول مبنى الشركة

كشفت مصادر إعلامية، أن موظفو شركة “فيسبوك” لا يستطيعون دخول المبنى لتقييم أسباب العطب المفاجئ الذي أصاب منصات التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين.

وذكرت نيويورك تايمز، أن تعطل البطاقات الإلكترونية لموظفي فيسبوك منع دخولهم مقر الشركة لتقييم أسباب العطل.

الى جانب ذالك، أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، أن خسائر مؤسس مجموعة “فيسبوك ” مارك زوكربيرغ ” بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك و واتساب و انستغرام.

في سياق آخر، دعا سيناتور ديمقراطي الرئيس التنفيذي لفيسبوك لتفسير أسباب تعطل الموقع.

بالمقابل، قال خبراء تقنيات، إن:“عطل فيسبوك جاء بعد اتهامات لمسؤولة سابقة فضحت فيها سياسة الموقع”.