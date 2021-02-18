خسائر بقيمة 7.1 مليار يورو لشركة Air France / KLM و1.1 مليار لـ Airbus

خسرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية KLM 7.1 مليار يورو العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

في حين حدت شركة إيرباص من الانهيار بخسارة صافية قدرها 1.1 مليار يورو.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية في بيان اليوم الخميس إن الإيرادات انهارت 59 بالمئة من 2019 إلى 11.1 مليار يورو.

اعترف فريديريك جاجي ، المدير المالي لشركة Air France-KLM ، بهذه الخسائر والانخفاضات في النشاط .

ويتماشى صافي الخسارة مع توقعات المحللين الماليين، حيث يتضمن إعادة الهيكلة 822 مليون يورو.

وتقلصت القوة العاملة بأكثر من 10٪ في عام واحد 5000 أقل في KLM و 3600 في الخطوط الجوية الفرنسية.

وستظل الخطط الجارية تدعم حوالي 900 رحلة من الخطوط الجوية الملكية الهولندية وحوالي 4900 من الخطوط الجوية الفرنسية.

وتكبدت المجموعة أيضًا خسارة “ضخمة” قدرها 595 مليون يورو بسبب عمليات الشراء المسبقة للكيروسين.

وهي عملية مشتركة للشركات الراغبة في التخطيط بشكل أفضل لتكاليفها.

وعلى مدار العام بأكمله، خسرت شركة Air France-KLM 67.3٪ من الركاب في عام 2019.

وحذرت المجموعة من “ربع أول صعب من عام 2021” بسبب “قيود السفر المشددة”.

وستصل سعة نقل الركاب لديها إلى 40٪ فقط من نفس الفترة من عام 2019.

وتتوقع أن تستأنف حركة المرور خلال الربع الثالث من عام 2021 بفضل نشر اللقاح .