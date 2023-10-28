خساني يعترف..”أنا لست نمبر وان !”

نشر الممثل الكوميدي، محمد خساني، ستوري عبر حسابه الرسمي انستغرام، اعترف من خلالها أنه ليس نمبر وان. كما أرفق الستوري بالطفل محمد من غزة الذي صنع الحدث وأثر على الملايين من الناس حول العالم.

وقال خساني عبر حسابه الرسمي انستغرام “سنة وأنا أفكر أن بطلي أو مثلي الأعلى لاعب كرة أو ممثل سينمائي طول حياتي”. و”أنا غلط فهمت انو بطلي ومقلي في الحياة يأتي بعد 34 سنة ويعلمني ما هي الحياة وما هي البطولات “.

و تابع خساني “محمد وأطفال غزة كلهم خلوني أنا ضعيف و ليس “نمبر وان” و”تو” و لا “نمبر ألف”. و”لا نجم وأنا و لا حاجة قدامهم متحسر على أيام ما كنت فاهم الحياة شكرا لكم يا أبطال”.

قصة الطفل محمد الذي أحزن العالم

وأظهر مقطع فيديو مدى الرعب وهول الصدمة التي عاشها الطفل محمد من قطاع غزة بعد أن استيقظ على صوت قصف من طرف الاحتلال الصهيوني. مما تسبب له في حالة من الفزع و ارتجاف مستمر بجميع أطرافه.

و فيما تزعم قوات الاحتلال باستهداف مسلحي عناصر المقاومة الفلسطينية، فإن ما يجري على أرض الواقع يدحض مزاعمها. إذ يسقط يوميا مئات الشهداء و الجرحى من المدنيين الذين تستهدفهم وهم في منازلهم، أو المساجد وحتى المستشفيات.