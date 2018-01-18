خصوصيات السيدة الأولى تهز فرنسا

اهتز الرأي العام الفرنسي، على وقع نشر خصوصيات وصفت بـ”الخطيرة”تتعلق بحياة زوجة الرئيس”إيمانويل ماكرون”بأنها تبادلت رسائل سرية وشخصية مع أحد طلابها.

“مايي برون”صحفية بمجلة”كلوزر”، قالت عن مؤلفها الخاص بحياة “بريجيت ماكرون”زوجة الرئيس الفرنسي أنها صدمت من حكاية قيام السيدة الأولى في فرنسا.

خلال فترة تدريسها بتبادل رسائل خاصة وشخصية وخارجة للمألوف مع أحد طلابها.

وتابعت المؤلفة،في حوارنشر بمجلة”لاكسبرس”الفرنسية بخصوص كتابها الجديد، أن بريجيت كانت تميل دائما إلى التعرف على الحياة الخاصة لطلابها.

حيث كانت على دارية دقيقة بالقصص الغرامية للطلاب والطالبات التي تجرى في القسم وتدعوا الطلاب لتناول المشروبات عندها في المنزل.