«خضّار» يختطف تلميذة ويحتجزها 10 أيام داخل مقطورة شاحنة في تلمسان!

خضار يختطف الضحية عمرها 13 سنة وتعرضت لأبشع أصناف الاعتداء

التحقيقات كشفت أنّ امرأة مطلقة تواطأت مع الخاطف بإخفائها في شقتها؟!

تمكنت، مصالح الشرطة القضائية في ولاية تلمسان، مساء أمس الأول، من الإطاحة بـ«خضّار» رفقة امرأة مطلّقة.

توّرطا في اختطاف تلميذة في المتوسط تبلغ من العمر 13 سنة، وهذا منذ تاريخ 3 سبتمبر المنقضي.

حيث كان «الخضّار» يحتجزها في مقطورة شاحنة يستغلها في بيع الخضر.

بينما كان خلال توقيت عمله يسلّمها للمرأة المطلقة، التي كانت تخفيها في منزلها وتحتجزها بالعنف في غرفة محكمة الإغلاق، غير مكترثة لاستعطافاتها المستمرة كي تطلق سراحها.

القضية تمّت معالجتها إثر شكوى أودعتها والدة الضحية، تفيد باختفاء ابنتها دون رجوعها إلى البيت.

أطلقت اثرها الشرطة مخطط طوارئ بحثا عن الطفلة وأثمرت الأبحاث بالعثور عليها محتجزة ومقيّدة في مقطورة شاحنة ملك للخضّار.

وكشفت التحقيقات، أنّ الجاني اغتصب الطفلة البريئة طيلة 10 أيام وهي فترة اختطافها واحتجازها.

في حين كشفت الضحية أنّها تعرضت للتهديد باستعمال سلاح أبيض من قبل الجاني، كاشفة عن توّرط امرأة في اختطافها واحتجازها.

وكشفت التحقيقات أنّ هذه الأخيرة مطلقة كانت تتعاون مع الخاطف بالتكفل بإخفاء الطفلة في شقتها أثناء فترة عمل الخضّار.

وعقب تحويل الفتاة المحرّرة على الطبيب الشرعي، أكد أنّها تعرضت لاغتصاب جنسي عنيف.

وقدّم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، الذي أمر بوضع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتة.

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