خطابي: وفرة في الخضر والفواكه.. شراء المنتوجات مباشرة من الفلاح

قال عبد العزيز خطابي المدير العام لمؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماقرو”، أن هنالك وفرة في المنتجات الفلاحية على مستوى أسواق الجملة وذلك تحسبا لشهر رمضان المعظم.

وأشار خطابي في تصريح “للنهار”، أن الدولة عملت على إنجاز أسواق جملة للخضر والفواكه عصرية وبطريقة عالمية. حيث أن هنالك 5 أسواق للجملة محاذية للطريق السيار “شرق غرب” حيث لن يجد التجار والفلاحين أي صعوبة في الولوج إليها.

كما أضاف خطابي في سياق ذي صلة، أنه وتبعا لتوجيهات وزير التجارة لتنظيم الأسواق، طلب منا تنويع نشاط المؤسسة. أين تم القيام بمباشرة الإجراءات والتطرق للإجراءات القانونية. مشيرا إلى أن مؤسسة “ماغرو” تقوم بمهمة وكيل للمساهمة في ضبط الأسوق من أجل شراء وبيع المنتجات الفلاحية كما يقوم به تجار الخضر والفواكه. أين تم إنشاء فرع لتوزيع المنتوجات الفلاحية في الأسواق. وهذا الإجراء سيتم الإنتهاء منه الأسبوع المقبل.

أما بخصوص أسعار المنتوجات الفلاحية، فأكد خطابي أن المشكل الحقيقي لتفاوت الأسعار يكمن في عدد المتدخلين والمضاربين. مؤكدا أن أسعار الخضر والفواكه تخضع لعدة معايير وتحاليل من خلال سعر كراء المحل ونوعية السلع.

وأوضح المتحدث، أنه تم مراسلة الغرفة الوطنية للفلاحة والمدراء الجهويين لايجاد فلاحين من أجل بيع منتوجاتهم. مؤكدا أن السيولة موجودة من اجل دفع مستحقات الفلاحين.

كما دعا المدير العام لمؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه “ماقرو”، كافة الفلاحين الراغبين في بيع منتوجاتهم للمؤسسة الإتصال بها عن طريق قنوات الموجودة لاتخاذ الإجراءات الإستعجالية وشراء المنتوج الفلاحي مباشرة من عندهم. مؤكدا على التعامل بكل شفافية مع كافة الفلاحين.

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