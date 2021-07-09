خطباء المساجد يذكرون بفضائل ذي الحجة ويدعون إلى التلقيح

حث خطباء المساجد من خلال خطبة، اليوم جمعة، المواطنين، على حسن استقبال شهر ذي الحجة واغتنام العشر الأوائل منه. والتي تعد من أفضل أيام السنة. كما دعوا إلى ضرورة تلقي اللقاح ضد الوباء للحد من انتشاره.

وحسب ما جاء في الخطبة الموحدة، فقد أوصى الأئمة بالالتزام بقواعد الوقاية من انتشار عدوى كوفيد19. لاسيما أنها تسبق احتفاء الأمة بعيد الأضحى الذي يصادف العاشر من شهر ذي الحجة. فهي فرصة للتكافل والتضامن مع المحتاجين، خصوصا وأن الجائحة في تطور مقلق وتزايد مخيف لأعداد المصابين.

ولهذا فقد حث الخطباء المواطنين على ضرورة الالتزام بأسباب الوقاية المعروفة. والدعوة إلى الإقبال على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كوفيد 19، إذ يعد أهم وسيلة للتصدي لهذا الوباء.