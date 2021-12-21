خطة لقجع وأبو ريدة تسقط في الماء والخضر في أمان

سقطت خطة المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، في الماء، وهما اللذين سعيا لتأجيل “الكان” في الكاميرون لأجل لاحق.

وصدم رئيس الكاف، باتريس موتيسيبي لقجع وأبو ريدة، في الساعات الماضية، مؤكدا بأن كأس إفريقيا ستلعب في موعدها المحدد.

وقال الميلياردير الجنوب إفريقي :”سأكون حاضر في ياوندي جانفي القادم أنا وعائلتي، من أجل متابعة الكان، وستكون دورة ناجحة”.

وكان لقجع وأبو ريدة، يضغطان لأسباب مجهولة لعدم إقامة الحدث القاري بداية العام 2022 القادم، ولكنهما لم ينجحا في ذلك.

وسيكون بمقدور الخضر، ونظرا للتطورات الأخيرة الدفاع عن لقبهم فوق الملعب، مع ضرورة الحذر من عمل الكواليس، خاصة وأن الكثيرين يترقبون سقوطهم من القمة مؤخرا.

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وقطع أمسية الإثنين، رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “باتريس موتسيبي” الشك باليقين بخصوص المصير النهائي لكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون.

الرجل الأول في الكاف أكد بشكل رسمي عدم تأجيل المنافسة الأكبر في القارة السمراء واقامتها في وقتها المُحدد.

كما قال موتسيبي في تصريحات للإعلام الكاميروني لدى زيارته للملعب الأولمبي الذي سيحتضن المواجهة الافتتاحية:”سعيد باستعدادات الكاميرون ومدى جاهزيتها لاحتضان الكان”.

كما أضاف:”سأعود الى الكاميرون يوم 7 جانفي مرفقا بعائلتي حتى نشهد حفل الافتتاح الذي يسبق المباراة الافتتاحية لهذه الدورة”.

وسيكون الجمهور الجزائري على موعد مع متابعة أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي. عبر عدد من القنوات الأوروبية في كأس أمم افريقيا بالكاميرون.

وأعلنت قناة “سكاي” و “بي بي سي” في بريطانيا عن حصولهما بشكل رسمي على حقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستجري بالكاميرون.

كما أعلنت “سكاي” أنّها ستعرض 52 مبارة، فيما ستعرض بي بي سي مباريات “ربع النهائي و نصف النهائي و النهائي على قنواتها”.

وسيشارك المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الإستوائية.

يذكر، أن التلفزيون العمومي لم يعلن بعد قرار بثه مباريات الكتيبة الوطنية في العرس الكروي من عدمها.

وأكد المصدر السالف ذكره، بأن إنفانتينو مصر على تأجيل المنافسة، بحجة الإنتشار السريع المتحور أوميكرون في القارة السمراء.