خطة من 90 يوما.. وساطة لإنهاء الحرب في غزة

تعمل كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر، على دفع إسرائيل وحماس للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية تبدأ بالإفراج عن الرهائن، وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب في غزة.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن دبلوماسيين مشاركين في الوساطة، أن الاقتراح الجديد، الذي تدعمه واشنطن والقاهرة والدوحة، يحمل نهجا جديدا لنزع فتيل الصراع.

ويهدف الاقتراح إلى جعل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس جزءا من صفقة شاملة يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الأعمال القتالية.

وقال مسؤولون مصريون إن المفاوضين الإسرائيليين واصلوا الضغط من أجل وقف القتال لمدة أسبوعين للسماح بتبادل الرهائن والأسرى. وكانوا مترددين في مناقشة الخطط التي تنص على وقف دائم لإطلاق النار.

ومن ناحية أخرى، تسعى حماس إلى تحقيق أقصى استفادة من الأسرى الذين تحتجزهم. ولا تريد سوى مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين ووقف دائم لإطلاق النار.

وترى الولايات المتحدة ومصر وقطر أن صفقة الرهائن هي المفتاح لوقف القتال لفترة طويلة.

وأبلغت حماس المسؤولين المصريين والقطريين أن صفقة الرهائن السابقة قصيرة الأجل لم تكن مرضية. حيث وصلت المساعدات إلى غزة أقل مما وعد به. وتم اعتقال العديد من السجناء المفرج عنهم مرة أخرى في وقت لاحق.

خطة متدرجة مدتها 90 يوما لإنهاء القتال

يتوقف القتال أولا لعدد غير محدد من الأيام حتى تقوم حماس أولا بالإفراج عن جميع الرهائن المدنيين الإسرائيليين.

وتطلق إسرائيل سراح مئات الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل، وتسحب قواتها من بلدات ومدن غزة.

السماح بحرية الحركة في قطاع غزة. وإنهاء مراقبة الطائرات بدون طيار ومضاعفة كمية المساعدات التي تدخل إلى القطاع.

وفي المرحلة الثانية، ستقوم حماس بإطلاق سراح الجنديات الإسرائيليات، وتسليم الجثث. بينما تطلق إسرائيل سراح المزيد من الفلسطينيين.

وتشمل المرحلة الثالثة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين والرجال في سن القتال الذين تعتبرهم حماس جنودا. بينما ستعيد إسرائيل نشر بعض قواتها خارج الحدود الحالية لقطاع غزة.

وقال مسؤولون مصريون إن من بين المواضيع المطروحة على الطاولة أيضا تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة وضمانات أمنية لقادة حماس السياسيين.