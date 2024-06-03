خطوة جديدة تُقرّب ريان شرقي من الخضر

تلقى الفرانكو جزائري ولاعب أولمبيك ليون الفرنسي، ريان شرقي، صفعة جديدة، قد تدفعه نحو اختيار تمثيل الخضر دوليا، على حساب “الديكة” الفرنسية.

وأعلن مدرب المنتخب الفرنسي، لأقل من 23 سنة، تيري هنري، اليوم الاثنين، عن القائمة الأولوية، المعنية بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024. المقرر انطلاقها يوم 16 جوان الجاري.

وخلت قائمة الـ 25 لاعبا، من اسم ريان شرقي. بينما شهدت تواجد الثنائي الفرانكو جزائري الآخر. ميشال أوليز، لاعب كريستال بالاس الانجليزي، ومغناس أكليوش، النجم الصاعد لموناكو الفرنسي.

وليست المرة الأولى، التي يعاني فيها شرقي. من تهميش مدرب آمال فرنسا، تيري هنري، الذي أبعده عن قائمته خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة.

قبل أن يستدعيه اضطراريا في آخر لحظة بشكل اضطراري، لتعويض أحد الغائبين، وهو الأمر الذي قد يدفع اللاعب الشاب لاختيار الجزائر.