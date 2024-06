خطوة وحيدة تعيق احتراف بلعيد في أوروبا

وافقت إدارة اتحاد العاصمة، على مقترح بيع عقد لاعبها الدولي الجزائري، زين الدين بلعيد، الذي اقترب من خوض تجربة احترافية في أوروبا.

وكشف الصحفي الجزائري، ومراسل شبكة “بي إن سبورت” القطرية، جمال جبالي، بأن صفقة انتقال بلعيد، إلى سانت تروند البلجيكي، لا تزال مطروحة.

كما أبرز الصحفي ذاته، في تغريدة على منصة “إكس” اليوم السبت، بأن كل شيء على ما يرام بين ادارة اتحاد العاصمة والنادي البلجيكي، بخصوص الصفقة.

مشيرا إلى أن بلعيد، ينتظر فقط الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي البلجيكية، من أجل اجتياز الفحص الطبي، وتوقيع عقده رسميا مع سانت تروند.

