خطوط “إكس أل ” تستنجد بالجوية الفرنسية لإنقاذها

دعا المدير التنفيذي للخطوط الجوية الفرنسية “إكس أل” لوران ماغن الجوية الفرنسية “إير فرانس” للتدخل لإنقاذ الشركة من الإفلاس.

أطلق المدير التنفيذي لخطوط “XL ” لوران ماغن، اليوم الأحد، نداء استغاثة طالب فيها شركة الخطوط الجوية الفرنسية للتدخل لإنقاذ شركته بعد تدهور وضعيتها المالية.

وأفاد “لوران ماغن” نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية أنه للجوية الفرنسية أن تتحرك وتجعل من خطوط “إكس أل” إحدى فروعها.

كما قال “لوران ماغن” أن الرئيس التنفيذي لمجموعة “إير فرانس” يتمتع بكل السلطة ويجب عليه إدماج “إكس أل” ضمن مجموعته، ويمكن تسوية المشكل في غضون 24 ساعة”.

مضيفا في السياق ذاته أنه وفي غضون 12 شهرا يمكن تحديد خطة عمل جديدة واضحة المعالم.

هذا وقد أعلنت خطوط “إكس أل” الجمعة الماضية عن تدهور وضعيتها المالية وأنها تحتاج إلى ما قيمته 35 مليون اورو لإعادة إنعاشها، كما دعت إلى ضرورة وضعها تحت الرقابة القضائية.