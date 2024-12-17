خطير.. ممنوع بيع هذه الأدوية ضد الزكام من دون وصفة طبية

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE منشورا حول عدد من الأدوية ضد الزكام تم منع بيعها في فرنسا.

وأوضحت المنظمة، عبر حسابها على فيسبوك، أن فرنسا منعت تسويق ثمانية أدوية ضد الزكام من دون وصفة طبية.

وأكدت المنظمة أنه وفقا للوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (ANSM) الفرنسية، تم إيقاف بيع الأدوية التي تحتوي على مادة pseudoéphédrine من دون وصفة طبية.

وتعدّ “pseudoéphédrine” مادة فعالة تساعد على تضييق الأوعية الدموية، وتستخدم في تخفيف أعراض الزكام.

وأضاف المنشور أن “هذا القرار جاء على إثر الأعراض الجانبية الخطيرة التي تسببها هذه المادة مثل السكتة الدماغية AVC ، و احتشاء عضلة القلب IDM”

كما نشرت قائمة الأدوية الـ 8 المعنية بهذا الإجراء، ويتعلق الأمر بكل من:

Actifed Rhume.

Actifed Rhume jour et nuit.

Dolirhume Paracétamol et Pseudoéphédrine.

Dolirhumepro Paracétamol Pseudoéphédrine et Doxylamine.

Humex Rhume.

Nurofen Rhume.

Rhinadvil Rhume.

Ibuprofène/Pseudoéphédrine.

Rhinadvilcaps Rhume et Ibuprofène/Pseudoéphédrine.