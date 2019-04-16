خط هاتفي لاستقبال انشغالات حجاج موسم 2019

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل خلية إنصات، للإجابة عن جميع استفسارات حجاج 2019.

وأوضح الديوان عبر صفحته “فايسبوك”، أن خلية الإنصات، موجهة للحجاج الميامين لموسم 1440ه/2019م من أجل الإجابة عن إنشغالاتهم.

وأضاف ديوان الحج والعمرة، أنه خصص أرقام هاتفية من التواصل، حيث تتمثل الأرقام في 0561620005، و0561620006.

للإشارة، تم استحداث بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة يستعملها إطارات الديوان، بهدف تسهيل الإجراءات على وكالات السياحة والأسفار.

ويشهد مقر الديوان توافد كبير لممثلي وكالات السياحة والأسفار الناشطة والمرخصة لتنظيم عملية العمرة لهذا الموسم.