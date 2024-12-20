خفر السواحل اليوناني ينتشل جثث 8 مهاجرين

كشف خفر السواحل اليوناني، اليوم الجمعة، عن إنتشال جثث 8 مهاجرين سقطوا في البحر، بعد اصطدام قاربهم السريع بسفينة خفر السواحل التي كانت تطارده قبالة جزيرة رودس.

وحسب بيان لخفر السواحل، تم إنقاذ 18 شخصًا حتى الآن، بينهم الكثير من المصابين حيث لا تزال عملية البحث في المنطقة مستمرة.

وأكد مسؤول في خفر السواحل، أن قارب المهاجرين الذي كان يبحر بسرعة عالية اصطدم بسفينة خفر السواحل. بينما كان يناور محاولًا الفرار، موضحًا أنه تم اعتقال قائد القارب.

وتعد اليونان، الواقعة في أقصى جنوب الاتحاد الأوروبي، منذ وقت طويل بوابة مفضلة لوصول المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا قادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.