خلاصة خطب ورسائل الفقيد ڤايد صالح منذ إنطلاق الحراك

نشر موقع وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء عبر موقعه الرسمي، خلاصة خطب ورسائل الفقيد، الفريق أحمد قايد صالح.

وعبر الراحل، في رسائله، عن موقف الجيش الوطني الشعبي من الوضع الذي تمر به الجزائر، وعن المقاربة الشاملة والكاملة التي تبنتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

وتضمن الملخص، خطب ورسائل الفريق التي امتدت من بداية مرافقته للحراك الشعبي، وإلى غاية انعقاد مجلس الوزراء يوم 11 ديسمبر 2019.

وجاء في مقدمتها: “إننا على يقين تام أنه لا خوف على وطن يتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني المجيد، ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه، بمثابة النبراس الذي يهتدون بنوره نحو امتلاك المزيد من القوة التي تحفظ بها هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية”.

كما تضمن الملخص الزيارات التي قادت الراحل، إلى مختلف النواحي العسكرية وقيادة القوات والوحدات المكونة للجيش الوطني الشعبي.

أين كان دئما يكرر أن الجهود التي بذلها ويبدلها الجيش الوطني الشعبي وفقا لخطة استراتيجية مدروسة وضعت نصب أعينها الحفاظ على مؤسسات الدولة وحماية المرافق العامة وأملاك المواطنين.

وأكد الفقيد في خطبه، على الحرص بأن لا تراق قطرة دم واحدة.

وقال: “قد أكدت للمواطنين الذين يتابعون باهتمام وتفاعل شديد تطور الأحداث ومسارها، صدق نية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ووفائها لتعداتها أمام الله والوطن والشعب”.

وأكد الفريق الراحل أحمد قايد صالح، وهو يحضر مراسيم تنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صدق كلامه حول سعي القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتسليم السلطة للشعب التي اغتصبتها العصابة ورموزها.