خلافات بين سعد لمجرد ومحمد رمضان تنتهي بحذف أغنية “إنساي”!

تسبب خلاف بين النجمين، المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، بحذف الأغنية المشتركة لهما “إنساي“، من موقع “اليوتيوب”.

وتعد الأغنية، إحدى أشهر أغنيات محمد رمضان، والتي قدمها بالاشتراك مع الفنان المغربي سعد لمجرد.

وجاء حذف الأغنية، بناء على طلب من إدارة أعمال سعد لمجرد، بعد خلاف بينه ومحمد رمضان حول عائدات الأغنية.

وحسب مواقع إعلامية مهتمة بالشأن الفني، فقد رفض محمد رمضان، دفع عائدات مشاهدات فيديو كليب “إنساي”والذي نُشر على قناته بيوتيوب، للمجرد.

وبناء على هذا، تقدم سعد لمجرد، بطلب لـ”يوتيوب” لحذف فيديو كليب “إنساي”، والتي استجابت لطلبه.