خلال أشهر.. “واتساب” سيتوقف لدى مئات الآلاف من المستخدمين

سيتوقف تطبيق “واتساب”، للتراسل الفوري، عن العمل، على جميع الهواتف الذكية، التي تعمل بنظام تشغيل “ويندوز”، خلال أشهر.

حيث قال القائمون على التطبيق، التابع لشركة “فيسبوك”، في تحديث نشروه على مدونتهم، إنه “لن يتم تشغيل التطبيق على الهواتف التي يدعمها برنامج مايكروسوفت بدءا من ديسمبر المقبل”.

وأضافوا: “نظرا لأننا لم نعد نعمل على تطوير أنظمة التشغيل القديمة، فقد تتوقف بعض الميزات عن العمل في أي وقت”.

وأطلقت “مايكروسوفت” نظام التشغيل “ويندوز فون”، الذي يعمل عليه تطبيق واتساب في أكتوبر 2010.

لكن الشركة، أعلنت مؤخرا أنها لن تزود هواتفها الذكية الجديدة بهذا النظام.

ونصحت الشركة المستخدمين، بشراء أجهزة تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” الخاص بـ”غوغل”، أو “آي أو إس” الخاص بهواتف “أبل”.

وسيتضرر الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الأشخاص الذين يستخدمون “واتساب” على هواتف “ويندوز”، حول العالم، عندما يتوقف التطبيق عن العمل.