خلال الأيام العشر الأولى لرمضان.. حجز 39,4 طن من السلع غير الصالحة للاستهلاك

قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال الأيام العشر الأولى لشهر رمضان، بتسجيل أكثر من 35 ألف تدخل.

وتم القيام بـ 35.954 تدخلا تمكنت من خلالها مصالح الرقابة من تسجيل 3.535 مخالفة.

كما تم تحرير 3.378 محضر متابعة، بما في ذلك اقتراح غلق 227 محل تجاري.

وسمحت التدخلات بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت بـ 39,4 طن بقيمة مالية بـ 15,243 مليون دج.

وتم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ424,011 مليون دج، في حين بلغ عدد العينات المقتطعة 342.

ففي الشق المتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، تظهر الحصيلة قيام أعوان الرقابة بـ 16.709 تدخل.

ونتج عنه معاينة 1.424 مخالفة وتحرير 1.350 محضر متابعة قضائية، مع الاقتراح الغلق الإداري لـ 54 محل تجاري.

أما بخصوص السلع غير المطابقة من حيث الوسم فقد تم تحويلها إلى مراكز الهيئات الاجتماعية.

وكشفت الحصيلة تصدر انعدام النظافة والنظافة الصحية قائمة المخالفات بـ 659 حالة.

تليها مخالفة حيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، (246 حالة).

ثم انعدام الرقابة الذاتية (144 حالة), وعدم احترام درجة حرارة الحفظ (115 حالة).

وكذلك عدم مطابقة الوسم 71 حالة، الى جانب حيازة وبيع مواد غير مطابقة (39 حالة) ومخالفات أخرى (150 حالة).

أما في الشق المتعلق بمراقبة الممارسات التجارية، فقد تم تسجيل 19.245 تدخل.

ونتج عنه معاينة 2.111 مخالفة وتحرير 2.028 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري لـ 173محل تجاري.

وأسفرت التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر بـ 424,011 مليون دج وحجز سلع بقيمة 3,509 مليون دج.

وتمثلت المخالفات في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، بـ977 حالة.

تليها عدم الفوترة 186 حالة، ثم عدم القيد في السجل التجاري، 119 حالة.

ومعارضة الرقابة (62 حالة) وكذلك ممارسة أسعار غير شرعية (43 حالة).

إلى جانب عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري، (34 حالة).

كما تم ايضا تسجيل مخالفات أخرى من بينها ممارسة نشاط تجاري دون رخصة، رفض بيع سلعة دون مبرر شرعي.

وكذا ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري 690 حالة.