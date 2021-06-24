خلال زيارته لقسنطينة.. زيتوني يأمر بتسليم السكنات خلال عملية التوزيع الكبرى يوم 5 جويلية

واصل مساء أمس الاربعاءالمدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني ، زيارة المعاينة لمشاريع صيغة البيع بالإيجار التي قادته إلى عدد من ولايات شرق البلاد.

حيث وقف ، على سير الأشغال التهيئة الخارجية لمشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية قنسطينة – المدينة الجديدة علي منجلي و الخروب و رافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل و ممثل عن مديرية التعمير و الهندسة المعمارية لولاية قنسطينة .

و بعد الإطلاع على تقدم الأشغال بالمشاريع المبرمجة قريبا للتوزيع حث المسؤول الأول المشريفين على ذات المشاريع وعلى رأسهم المدير الجهوي بضرورة الإلتزام بالتعهدات الخاصة بتسليم السكنات في أجال ، والتي اكدها هذا الاخير امام المدير العام ووزير السكن و العمران والمدينة .

و دعا المسؤول الأول عن الوكالة الى ضرورة التحضير اللوجيستكي لعملية التوزيع الكبرى و التي تعد الأولى من نوعها في مناسبة ذكرى الخامس جويلية المقبل

من جهة أخرى امر السيد المدير العام لوكالة عدل ، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع صيغة البيع بالإيجار متابعة مشاريع عدل وهران و القيام بزيارات دورية لمسايرة الأشغال و التنسيق مع مختلف الجهات سونلغاز و مديرية التعمير و البناء و الهندسة المعمارية و مختلف المديريات التي تشترك في أشغال مشاريع صيغة البيع بالإيجار وذلك من أجل معالجة العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال .

و تأتي هذه الزيارات الميدانية لمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولايات الوطن من أجل تسريع وتيرة الأشغال ، و الإطلاع على مدى تنفيذ التعليمات التي أقرها السيد وزير السكن و العمران و المدينة و السيد المدير العام لوكالة عدل خلال لقاءاتهم مع المديريين الجهوين .