خلال مداهمة الدرك لمصنع سري.. مواد لحفظ الجثث في تجميد السمك والمأكولات الجاهزة بوهران!

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي بن عقبة في وهران من وضع حد لنشاط مصنع سري لتحويل وتعليب الأسماك والمأكولات الجاهزة.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات حيث وبعد التنقل إلى عين المكان رفقة ممثلين عن مديرية التجارة، مكتب النظافة وطبيب بيطري، تبين وجود مصنع سري بدون وثائق في أرض فلاحية بمحاذاة الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين بلديتي حاسي بن عقبة وحاسي بونيف، يتم داخله تحويل وتعليب الأسماك المجمدة، صناعة وتجميد المأكولات الجاهزة والمثلجات باستعمال مواد كيميائية سامة وخطيرة على الصحة العمومية.

وقد تم توقيف صاحب المصنع البالغ من العمر 53 سنة واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، فيما تم حجز 7 أطنان و620 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري والحيواني و110 كلغ مواد كيميائية سامة وخطيرة تستعمل لحفظ الجثث.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل لارتكابه 24 مخالفة أبرزها استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على رخصة، تغيير طابع أرض فلاحية إلى وجهة أخرى، عدم امتلاك شهادات الاعتماد الصحي والتفتيش البيطري، مخالفة إلزامية أمن وسلامة المنتوج، تقليد علامة تجارية مميزة وانعدام بيانات الوسم، مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية للمادة الغذائية، عدم خضوع كل استغلال للأجهزة الحساسة لرخصة، عدم تسجيل علامة تجارية لدى المعهد الوطني للملكية الصناعية، اقتناء مواد و منتوجات كميائية بدون رخصة وعدم احترام شروط تخزين المنتوجات الكميائية.