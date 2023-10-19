خلال 12 ساعة.. 7 شهداء بينهم 4 أطفال في الضفة الغربية

استشهد 7 مواطنين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في المحافظات الشمالية، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 69 شهيدا.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطيني، استشهد الطفلان قيس تيم شلش (17 عاما) بمحافظة رام الله والبيرة، وخليل محمد خليل (15 عاما) بالرصاص الحي. إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله. والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال في قرية بدرس غرب رام الله، يضيف المصدر.

كما ذكرت الوكالة أنه في محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثراً بجروحه الحرجة. التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس.

وفي محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق (14 عاما) من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس. متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد (16 عاما) من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى، حسب وكالة الأانباء الفلسطينية.