خلال 24 ساعة..ألمانيا تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا
سجّلت ألمانيا أكثر من 100 الف إصابة جديدة و 214 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وفي هذا السياق رصدت السلطات الصحية في البلاد 101 ألف و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،
كما أوضح ذات المصدر، أن إجمالي المصابين في البلاد وصل إلى 24 مليوناً و710 آلاف و769 إصابة.
فيما بلغ إجمالي الوفيات 135 ألفاً و292 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 22 مليوناً و88 ألفاً و300 حالة.
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لأول مرة..ألمانيا تُسجل حصيلة قياسية في عدد الاصابات بكورونا
لأول مرة..ألمانيا تُسجل حصيلة قياسية في عدد الاصابات بكورونا
كما سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بداية الجائحة حصيلة قياسية في عدد الاصابات بفيروس كورونا حيث تم رصد أكثر من 260 ألف إصابة جديدة.
وفي هذا السياق، ذكرت السلطات الصحية الالمانية عن تسجيل 262 الف و 752 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بزيادة قدرها 52079 حالة جديدة عن الأسبوع الماضي.
وأوضحت أنه سجلت 215854 إصابة في اليوم السابق، مقارنة بـ216322 قبل أسبوع، بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا منذ بدء الجائحة 16504822.
كما أفادت بتسجيل 259 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي حالات الوفاة في ألمانيا إلى 125023.
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ألمانيا: عدم قبول أوكرانيا في الناتو خطوة صحيحة
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، كان خطوة صحيحة.
وأكد المستشار الألماني في تصريح صحفي أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.
وأكدت دول حلف شمال الأطلسي في قمة بوخارست عام 2008 أن لجورجيا وأوكرانيا حق العضوية في المنظمة، وأجلت البت في القضية إلى أجل غير مسمى.
ألمانيا: عدم قبول أوكرانيا في الناتو خطوة صحيحة
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن عدم قبول أوكرانيا وجورجيا في حلف شمال الأطلسي الناتو، كان خطوة صحيحة.
وأكد المستشار الألماني في تصريح صحفي أن هذه المسألة لم تكن وليست مطروحة على جدول الأعمال.
وأضاف أن مسألة انضمام جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. مسألة لا يمكن الحديث عنها الآن، قبل تهدئة الوضع في أوكرانيا.
وأكدت دول حلف شمال الأطلسي في قمة بوخارست عام 2008 أن لجورجيا وأوكرانيا حق العضوية في المنظمة، وأجلت البت في القضية إلى أجل غير مسمى.