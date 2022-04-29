خلال 24 ساعة..ألمانيا تسجّل أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا

سجّلت ألمانيا أكثر من 100 الف إصابة جديدة و 214 وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي هذا السياق رصدت السلطات الصحية في البلاد 101 ألف و610 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،

كما أوضح ذات المصدر، أن إجمالي المصابين في البلاد وصل إلى 24 مليوناً و710 آلاف و769 إصابة.

فيما بلغ إجمالي الوفيات 135 ألفاً و292 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 22 مليوناً و88 ألفاً و300 حالة.

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