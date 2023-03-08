خلال 24 ساعة.. 75 ألف شخص دخلوا منصة زيادات التقاعد الاستثنائية الرقمية

كشف الصندوق الوطني للتقاعد، “CNR”، اليوم الأربعاء، عن عدد الأشخاص الذين دخلوا المنصة الرقمية التي أطلقها مؤخرا.

كما أشار صندوق التقاعد، في منشور له، إلى أن 75 ألف شخص دخلوا المنصة الرقمية. للإطلاع على مبلغ ومخلفات الزيادات الإستثنائية خلال 24 ساعة.

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CNR توضح كيفية حساب قيمة الزيادات

للإشارة نشر الصندوق الوطني للتقاعد “CNR”، أمثلة توضيحية عن كيفية حساب قيمة الزيادات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بالنسبة للمنح التي يفوق مبلغها الصافي أو يساوي 15 ألف دينار، ويكون أقل من 20 ألف دينار، يتم رفعها إلى 20 ألف دينار. على ألا تقل قيمة الزيادة عن 2000 دينار. فمثلا مبلغ منحة التقاعد قبل 1 جانفي، 15 ألف دينار فالزيادة تكون 5000 دينار لتصل إلى 20 ألف دينار. أما الذين يتقاضون 19 ألف فبزيادة 2000 دينار تصبح 21 ألف دينار.

أما بالنسبة لمعاشات ومنح الفئة المعنية، التي يكون مبلغها يساوي أو يفوق 20 ألف دينار وأقل من 50 ألف قبل 1 جانفي. فالزيادة المقررة تتراوح بين 2000 دينار و4000 دينار.

وبخصوص رفع الحد الأدنى لمعاش المعني إلى 20 ألف دينار جزائري دون الأخذ بعين الاعتبار علاوة الزوج المكفول. فإن الزيادة لن تقل عن 2000 دينار.

7ملاين و 785 ألف مستفيد من زيادات في الأجور

وكان قد كشف المفتش العام لوزارة العمل والضمان الإجتماعي عـمار قمـري حصريا للنهـار TV أن 7ملاين و 785 ألف مستفيد من زيادات في الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج 90 دقيقة أخبار قال عـمار قمري أن 2.8 مليون مستـفيد من الزيادات في الأجور من الموظفين والمتعاقدين.

وتابع المفتش العام لوزارة العمل عدد المستفدين من زيادات في معاشات التقاعد وصل إلى 2 مليون و 985 ألـف مستفيد. في حين سجل 2 مليون شاب مستفيد من منحة البطالة.