خلال 36 ساعة القادمة..كتلة هوائية ساخنة تجتاح الجزائر

أعلنت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن كتلة هوائية ساخنة ستجتاح الجزائر خلال 36 ساعة القادمة.

وأوضحت، المصلحة ذاتها، أن الكتلة الهوائية الساخنة ستستمر على اغلب المناطق الجنوبية للوطن، لتمتد نحو المناطق الشمالية الوسطى والشرقية. وهذا عبر مرتفع للضغط الجوي شبه مستقر على كل التراب الوطني خلال 36 ساعة القادمة. مما يؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى على المناطق الوسطى والشرقية للوطن. حيث ستتعدى درجات الحرارة 45 درجة مئوية في الولايات الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة ظهيرة يوم الخميس، ما بين 26 إلى 41 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 29 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 49 درجة على المناطق الجنوبية.